Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился ожиданиями от поединка с российским бойцом ММА Александром Емельяненко, который состоится в Москве 29 ноября.

«Понимаете, это же все равно, что экскаватор пошел против танка. Мне нужно вытащить ковш и давить. Я готовлюсь погибать. Я такой человек и так живу», — заявил Кокляев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, поединок будет проходит по правилам бокса, спортсменов ждет четыре раунда. Ранее стало известно, какие гонорары получат Кокляев и Емельяненко за участие в бое. Как сообщил журналист Игорь Лазорин, Кокляев попросил за поединок около 80 тысяч долларов, а стандартный гонорар Александра – примерно в два раза выше.

Ранее Емельяненко тоже поделился ожиданиями от предстоящего боя и заявил, что может поставить новый рекорд быстрого нокаута, но не видит в этом смысла.