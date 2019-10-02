Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счёт в матче с «Бенфикой». На 22-й минуте встречи форвард отправил мяч в сетку ворот Одиссеаса Влаходимоса.

Команды встречаются в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».

Встреча началась в 22:00 по московскому времени, прямая трансляция доступна по ссылке.

Болельщики «Зенита» начали матч красочным перформансом и растянули над виражом огромный баннер с надписью «Сияй, свети, великий клуб». Как сообщила пресс-служба команды, на матч было продано более 50 тысяч билетов.

В параллельном матче встречаются соперники команд по группы — «Лион» и «Лейпциг», к 25-й минуте французы выигрывают со счётом 1:0.