Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счёт в матче с «Бенфикой». На 22-й минуте встречи форвард отправил мяч в сетку ворот Одиссеаса Влаходимоса.
Команды встречаются в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».
22 — АРРРРТЕЕЕЕМ ДЗЮБА!!! 1:0! #ЗенитБенфика pic.twitter.com/SkIEaTrBlY
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) October 2, 2019
Встреча началась в 22:00 по московскому времени, прямая трансляция доступна по ссылке.
Болельщики «Зенита» начали матч красочным перформансом и растянули над виражом огромный баннер с надписью «Сияй, свети, великий клуб». Как сообщила пресс-служба команды, на матч было продано более 50 тысяч билетов.
В параллельном матче встречаются соперники команд по группы — «Лион» и «Лейпциг», к 25-й минуте французы выигрывают со счётом 1:0.
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