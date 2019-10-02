Свеча в исполнении российского теннисиста Даниила Медведева может быть признана лучшим ударом в сентябре по версии авторитетного канала Tennis TV.

Медведев выполнил эффектный удар в полуфинальном матче турнира АТР 250 в Санкт-Петербурге, где встречался с представителем Белоруссии Егором Герасимовым.

Напомним, Медведев стал победителем турнира, в финальном матче обыграв Борну Чорича из Хорватии. На данный момент россиянин располагается на четвертой строчке международного рейтинга АТР, уступая лишь представителям «большой тройки» — Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. Спортсмен вошел в четверку сильнейших после того, как добрался до финала Открытого чемпионата США.

На данный момент в Пекине проходит турнир АТР 500, с которого Медведев снялся из-за дискомфорта в бедре. Однако россиянин планирует выступить на следующих соревнованиях, в число которых входят два «Мастерса» и ВТБ Кубок Кремля в Москве.