В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился первый тайм матча «Зенита» с «Бенфикой». Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий «сине-бело-голубых» Артём Дзюба, отличившийся на 22-й минуте матча. В результативной атаке поучаствовал полузащитник Магомед Оздоев, отдавший точный пас.

Напомним, команды встречаются в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб продал более 50 тысяч билетов на сегодняшний матч. Фанаты начали встречу красочным перформансом, растянув над виражом огромный баннер.

В предыдущем матче «Зенит» на выезде встречался с «Лионом», игра завершилась вничью с счётом 1:1. Сейчас французы играют с «Лейпцигом» в Германии, после первого тайма они ведут — 1:0.