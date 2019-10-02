Серебряная медаль Сергея Шубенкова на ЧМ, победа «Зенита» над «Бенфикой» и сложнейший матч для российских волейболистов — это и многое другое в традиционном дайджесте дня на Nevasport. Для тех, кто мог что-то пропустить.

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» принимал португальскую «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила на «Газпром-Арене» в Петербурге и завершилась со счётом 3:1. Автором первого гола стал форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба. Во втором тайме вышедший на замену Вячеслав Караваев создал момент у ворот «Бенфики», в результате которого защитник гостей забил автогол. Довести счет до разгромного удалось Сердару Азмуну, но в концовке матча португальцы смогли отыграть один мяч.

Шубенков завоевал серебро чемпионата мира по легкой атлетике

Сергей Шубенков принес в копилку российской команды очередную медаль чемпионата мира по легкой атлетике. Россиянин занял второе место в беге на 110 м с барьерами, уступив лишь американцу Гранту Холлоуэю. Для Шубенкова этот результат можно считать огромным успехом, так как он пропустил часть сезона из-за травмы и долго восстанавливался. Теперь у россиян, выступающих в нейтральном статусе, три награды — два золота и одно серебро.

СКА проиграл «Ак Барсу» в КХЛ

Петербургский СКА потерпел пятое поражение в сезоне, на выезде уступив казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:2. Первая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, но во втором игровом отрезке хозяева удалось дважды поразить ворота Алексея Мельничука. Голы были забиты с интервалом в 2,5 минуты, отличились однофамильцы Артем и Александр Галимов. СКА в третьем периоде сократил преимущество благодаря точному броску Алексея Бывальцева, но сравнять счет не успел.

Швед Самуэльссон вновь раскритиковал российский спорт

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не может считать Россию частью международного спорта. Олимпийский чемпион потребовал вновь лишить РУСАДА своего статуса и не допускать российских спортсменов до соревнований. По его мнению, международные федерации должны последовать примеру IAAF и дисквалифицировать россиян.

Российские волейболисты обыграли Канаду, уступая 0:2 по сетам

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Канады на Кубке мира по волейболу в Японии. Встреча прошла в Нагано на стадионе «Уайт Ринг Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу российских спортсменов. В двух первых сетах игра сборной России получилась неудачной, однако команда смогла переломить ход встречи и взять три партии подряд. Эта победа стала второй в рамках турнира, до этого россияне обыграли Иран.

Красноярск хочет принять этап Гран-при по фигурному катанию вместо Москвы

Организаторы чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске рассматривают возможность проведения в регионе этапа Гран-при. Как сообщил гендиректор «Платинум Арены» Роман Сотников, регион не хочет останавливаться на проведении национального чемпионата и задумывается о принятии международных стартов. Весной нынешнего года в Красноярске состоялась зимняя Универсиада, на «Платинум Арене» проходили соревнования по фигурному катанию. Сейчас российский этап Гран-при Roastelecom Cup традиционно проводится в Москве.