Российский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

Победителем стал представитель США Грант Холлоуэй, показавший время 13,10 секунд. Шубенков, выступающий в нейтральном статусе, финишировал с результатом 3,15. Тройку призёров замкнул француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18 секунды). Омар Маклеод, выступающий за Ямайку, упал перед одним из барьеров и занял последнее место.

Для российской команды, медали которой не учитываются в зачете стран, это третья награда: ранее Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом, Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту.

Напомним, в активе Шубенкова уже есть одна золотая медаль чемпионата мира на аналогичной дистанции, она была завоевала в 2015 году в Пекине. На предыдущем мировом первенстве в Лондоне россиянин стал вторым. Также он является двукратным чемпионом Европы.

Тройку призёров замкнул француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18 секунды). Ямаец Омар Маклеод упал перед 10-м барьером и занял последнее место.