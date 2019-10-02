Головин рассказал, чем РПЛ хуже чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал об отличиях французской Лиги 1 и чемпионата России.

Футболист заявил, что во французском чемпионате выступают физически сильные и быстрые игроки. «Если сравнивать с Россией, то здесь гораздо сильнее, гораздо быстрее все и гораздо умнее. Но это как раз-таки вызов для меня, для того, чтобы расти в этом чемпионате и пытаться стать лучше», — сказал Головин, слова которого приводит пресс-служба «Монако».

Россиянин признался, что ему больше нравится отдавать результативные передачи, чем забивать голы. Он подчеркнул, что старается чаще отмечаться полезными действиями на поле. «Но мне большее удовольствие доставляет отдать голевой пас, чем забить самому», — сказал полузащитник.