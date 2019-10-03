В Шанхае стартует турнир Shanghai Trophy, в котором примут участие российские фигуристы. Сегодня, 3 октября, борьбу начнут представители танцев на льду.

Ритмический танец начнется в 14:40 по московскому времени, российскую команду будут представлять Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата мира 2019 года в Сайтаме.

Также сегодня состоятся короткие программы в женском и парном катании, на лед выйдут Евгения Медведева и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Произвольный танец будет проходить в субботу, 5 октября.