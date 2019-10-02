«Зенит» удвоил преимущество в матче с «Бенфикой». Во втором тайме Вячеслав Караваев создал опасный момент у ворот соперника, лишив голкипера возможности спасти свою команду. Полузащитник пробил с острого угла, мяч попал в защитника «Бенфики» Рубена Диаса и отскочил в ворота.

Гол был забит на 70-й минуте, «Зенит» повел со счётом 2:0. Караваев вступил в игру лишь за две минуты до эпизода, выйдя на поле вместо Олега Шатова.

Напомним, автором первого забитого гола стал нападающий Артем Дзюба, результативную передачу сделал Магомед Оздоев.

Команды встречаются в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб продал более 50 тысяч билетов на сегодняшний матч. Фанаты начали встречу красочным перформансом, растянув над виражом огромный баннер.