Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил третий гол в ворота «Бенфики». Команды встречаются в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, на 78-й минуте петербуржцы повели со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 22-й минуте, отличился нападающий Артем Дзюба. Затем, во втором тайме, вышедший на замену Вячеслав Караваев создал стопроцентный момент у ворот «Бенфики», в результате которого защитник гостей отправил мяч в собственные ворота.

Азмун имел возможность оформить дубль, но судья зафиксировал офсайд, предварительно дав доиграть эпизод до конца.

Петербургский клуб продал более 50 тысяч билетов на сегодняшний матч. Фанаты начали встречу красочным перформансом, растянув над виражом огромный баннер.