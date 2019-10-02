«Зенит» на своем поле обыграл «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Первый гол был забит на 22-й минуте, отличился форвард Артем Дзюба, голевую передачу отдал полузащитник Магомед Оздоев. Удвоить преимущество «сине-бело-голубые» смогли во втором тайме: Вячеслав Караваев создал стопроцентный момент у ворот «Бенфики», в результате которого защитник гостей Рубен Диас отправил мяч в собственные ворота. Автором третьего гола стал Сердар Азмун, вышедший один на один и переигравший вратаря.

В концовке встречи «Бенфика» смогла отыграть один мяч, отличился Рауль де Томас.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак использовал все три замены: Йордан Осорио вышел вместо Игоря Смольникова, Вячеслав Караваев заменил Олега Шатова, Александр Ерохин — Сердара Азмуна.