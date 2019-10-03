Московский ЦСКА на своей арене примет «Эспаньол» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 3 октября, и начнется в 19:55 по московскому времени.

Подопечные Виктора Гончаренко начали выступление в групповом этапе турнира с поражения. В матче первого тура армейцы на выезде разгромно уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 5:1. «Эспаньол» после первого тура имеет одно очко, набранное в матче с венгерским «Ференцварошем», который завершился со счётом 1:1.

Ранее стало известно, что сегодняшнюю встречу обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйиком, в роли его ассистентов Серкан Олгунджан и Мехмет Джем Сатман.

Игроки и тренерский штаб «Эспаньола» прибыли в Москву вчера, 2 октября.