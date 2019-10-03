«Краснодар» на своей арене примет испанский «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 3 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» не имеет ни одного набранного очка. В первом туре россияне разгромно уступили швейцарскому «Базелю» на выезде, пропустив пять безответных голов. «Хетафе», напротив, начал групповой этап с победы, минимально обыграв турецкий «Трабзонспор» — 1:0.

Обслуживать сегодняшнюю встречу будет хорватская бригада арбитров во главе с Иваном Бебеком. В роли его ассистентов выступят Горан Патаки и Боян Забеница. В качестве резервного арбитра назначен Марио Зебец.