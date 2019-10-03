Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба получил повреждение в матче против «Бенфики». Команды встречались в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 3:1.

Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак выразил надежду, что форварду не придется пропускать следующую встречу. По его словам, у нападающего диагностирован сильный ушиб бедра. «Когда забивается бедро сильным ударом — это очень неприятно. Надеюсь, это не так серьёзно и он сможет принять участие в следующем матче», — сказал Семак, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, Дзюба стал автором одного из забитых голов во вчерашнем матче, он отличился на 22-й минуте.

Следующая игра с участием «сине-бело-голубых» состоится в рамках Российской Премьер-Лиги. «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом» в 12-м туре чемпионата.