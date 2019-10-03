Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру голкипера Андрея Лунёва в матче против «Бенфики».

«По сегодняшнему матчу — надо полевым игрокам встречать соперника более активно, блокировать удары, но и назвать неберущимся мяч тоже нельзя», — сказал Семак, слова которого приводит пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, «Зенит» принимал «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч на «Газпром-Арене» завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:1. Единственный гол в ворота петербуржцев был забит на 85-й минуте встречи, дальним ударом отличился нападающий Рауль де Томас.

После двух туров «Зенит» имеет 4 набранных очка и занимает первое место в турнирной таблице группы G. Также 4 очка имеет французский «Лион», с которым петербуржцы играли в первом раунде.