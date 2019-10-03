ЦСКА на своем поле примет «Эспаньол» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить в Москве сегодня, 3 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

Напомним, после первого тура подопечные Виктора Гончаренко не имеют в своем активе ни одного очка. Армейцы на выезде уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 5:1. «Эспаньол» набрал одно очко, сыграв вничью с венгерским «Ференцварошем» — 1:1.

Ранее стало известно, что сегодняшнюю встречу обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйиком, в роли его ассистентов Серкан Олгунджан и Мехмет Джем Сатман.