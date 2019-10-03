Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, недавно вышедший из исправительной колонии по УДО, присутствовал на матче «сине-бело-голубых» с «Бенфикой». После победы своей команды он сфотографировался с игроками и тренерами в раздевалке.

Фотография была опубликована на официальной странице «Зенита» в «Твиттере».

Петербуржцы принимали «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, игра завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:1. Авторами забитых голов в составе победителей стали Артём Дзюба и Сердар Азмун, ещё один мяч «Бенфика» забила в свои ворота после результативных действий Вячеслава Караваева.