Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 08:59,  3 октября 2019
ФК "Зенит"
0

Кокорин присутствовал в раздевалке «Зенита» на матче с «Бенфикой»

Кокорин присутствовал в раздевалке &#171;Зенита&#187; на матче с &#171;Бенфикой&#187;
Александр Кокорин. Фото: fc-zenit.ru

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, недавно вышедший из исправительной колонии по УДО, присутствовал на матче «сине-бело-голубых» с «Бенфикой». После победы своей команды он сфотографировался с игроками и тренерами в раздевалке.

Фотография была опубликована на официальной странице «Зенита» в «Твиттере».

Петербуржцы принимали «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, игра завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:1. Авторами забитых голов в составе победителей стали Артём Дзюба и Сердар Азмун, ещё один мяч «Бенфика» забила в свои ворота после результативных действий Вячеслава Караваева.

После двух туров «Зенит» имеет 4 набранных очка и занимает первое место в турнирной таблице группы G. Также 4 очка имеет французский «Лион», с которым петербуржцы играли в первом раунде.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров