Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче первого игрового дня «Вашингтон» на выезде встречался с «Сент-Луис Блюз», гости победили со счётом 3:2 в овертайме.

Овечкин отличился на 16-й минуте, сократив отставание в счете: «Вашингтон» к этому времени проигрывал 2:0. В составе «Сент-Луиса» по шайбе забросили Самуэль Бле и Алекса Пьетранджело.

Во втором игровом отрезке защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сравнял счет, отправив шайбу в ворота соперника с передач Ника Дженсена и Ларса Эллена.

Основное время матча закончилось вничью, поэтому игра перешла в овертайм. Автором победной шайбы на 63-й минуте стал Якуб Врана, признанный первой звездой матча. Второй звездой стал Овечкин.