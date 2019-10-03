Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».

«Бенфика» — хорошая команда, дома они сильны, поэтому надо было не дать им себя почувствовать как дома. Был прессинг с первых минут, испанцы и португальцы не любят, когда против них играют жёстко, в мяч», — сказал Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат».

Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что домашняя атмосфера на стадионе дорогого стоит.

Также форвард прокомментировал результат параллельного матча, в котором встречались соперники «Зенита» по группе G — «Лион» и «Лейпциг». «Лион» одержал победу со счётом 2:0, несмотря на то, что «Лейпциг» считался фаворитом.

«Для нас шок, что они дома проиграли «Лиону». В нашей группе всё завертелось, решающие матчи будут с ними», — подытожил Дзюба.