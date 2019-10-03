Чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу Болот Атакулов скончался от травм, полученных в драке.

Спортсмен с тяжелыми травмами поступил в реанимацию областного клинического центра охраны здоровья шахтёров в городе Ленинск-Кузнецкий, врачам не удалось спасти его жизнь.

Как сообщает РИА Новости, спортсмен находился в реанимации с 20 сентября, у него были диагностированы черепно-мозговые травмы. Атакулов получал всё необходимое лечение, но травма головного мозга оказалось несовместимой с жизнью. Боксер умер вчера, 2 октября.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве уже задержан полицией, им оказался 32-летний местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он стал свидетелем ссоры между Атакуловым и девушкой, в результате чего спровоцировал драку. Он сбил потерпевшего с ног и несколько раз ударил его головой об асфальт.