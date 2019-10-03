Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева оригинальным образом поздравила китайца Бояна Цзиня с днем рождения.

В история своего «Инстаграма» Медведева опубликовала смешную картинку, на которой они с Цзинем выступает в образе из её показательного номера «Сейлор Мун».

Напомним, Медведева сейчас находится в Шанхае, где выступит на коммерческом турнире Shanghai Trophy. Короткая программа состоится уже сегодня, 2 октября, начало запланировано на 15:35 по московскому времени. Для россиянки этот старт станет вторым в сезоне — ранее она выступила на турнире Autumn Classic, который входит в серию ISU Challenger.