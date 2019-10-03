Российский легкоатлет Сергей Шубенков, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами, прокомментировал падение ямайца Омара Маклеода в финальном забеге. Россиянин пошутил, что надо устроить против Маклеода забастовку, чтобы он не мешал соперниками.

«Во время забега я не видел падение Маклеода. Обидно за него. Я не хочу, чтобы барьеристы падали, тем более на других, тем более вот так. Не знаю, может, надо забастовку устроить против Маклеода. Будем сидеть все на старте, а он пусть бежит один», — сказал Шубенков журналистам после соревнований.

Напомним, победителем стал американец Грант Холлоуэй, показавший время 13,10 секунд. Шубенков с результатом 13,15 стал вторым. Тройку призёров замкнул француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18 секунды). Омар Маклеод, выступающий за Ямайку, упал перед одним из барьеров и занял последнее место.