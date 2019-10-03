Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал детскую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Вы даже не представляете, что у меня тут в голове творилось, но об одном я задумывался часто в этом возрасте: доживу ли я до 30 лет, не знаю почему, но эта мысль часто возникала у меня», — написал спортсмен под фотографией.

Сейчас Хабибу Нурмагомедову 31 год, на его счету 28 поединков, ни в одном из них он не потерпел поражение. В своем предыдущем бое, который прошел 7 сентября в Абу-Даби, россиянин встречался с американцем Дастином Порье и одержал досрочную победу, применив удушающий прием в третьем раунде.

Ранее сообщалось, что в следующий раз Нурмагомедов выйдет в октагон весной 2020 года. Пока точно неизвестно, кто станет соперником россиянина. Скорее всего, это будет либо Тони Фергюсон, либо Жорж Сен-Пьер.