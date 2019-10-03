Национальная хоккейная лига опубликовала данные о количестве игроков из разных стран, которые играют в различных командах лиги. Информация появилась в официальном «Твиттере» пресс-службы НХЛ.
На старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в составах всех команд будет играть 690 хоккеистов, которые представляют 20 различных стран.
A global game.
By The Numbers: 2019-20 Season-Opening Rosters: https://t.co/gJVH6aMzpM #NHLStats #NHLFaceOff pic.twitter.com/agy6kgZWsN
— NHL Public Relations (@PR_NHL) October 2, 2019
На первом месте по численности представителей в НХЛ расположилась Канада — 295 хоккеистов из этой страны играют в клубах НХЛ, это 42,8% от общего числа игроков. На втором месте расположились США — 177 хоккеистов в НХЛ.
Российских хоккеистов на момент старта в лиге было 31, это пятый показатель. На третьем месте в топе — Швеция (79), на четвертом — Финляндия (33).
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