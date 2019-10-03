Национальная хоккейная лига опубликовала данные о количестве игроков из разных стран, которые играют в различных командах лиги. Информация появилась в официальном «Твиттере» пресс-службы НХЛ.

На старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в составах всех команд будет играть 690 хоккеистов, которые представляют 20 различных стран.

На первом месте по численности представителей в НХЛ расположилась Канада — 295 хоккеистов из этой страны играют в клубах НХЛ, это 42,8% от общего числа игроков. На втором месте расположились США — 177 хоккеистов в НХЛ.

Российских хоккеистов на момент старта в лиге было 31, это пятый показатель. На третьем месте в топе — Швеция (79), на четвертом — Финляндия (33).