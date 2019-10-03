Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева попросила подписчиков в своем «Инстаграме» задать интересные вопросы, которых нет ни в одном интервью. Спортсменка планирует сделать серию «сторис» с эксклюзивными ответами для своих болельщиков.

На некоторые вопросы Елизавета Туктамышева ответила прямо под постом. Один из пользователей сети спросил у фигуристки, хотела ли она бы побыть мужчиной на один-два дня, на что спортсменка ответила: «Да!».

Также у девушки поинтересовались позволяет ли она себе выпить алкоголь, Туктамышева ответила: «Только спортивный режим!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 2 Окт 2019 в 8:59 PDT

В разделе «сторис» Елизавета Туктамышева выберет 10-15 лучших вопросов на свой вкус и ответит на них с видео.