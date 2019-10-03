Игру российского нападающего «Торонто Мейпл Лифс» Ильи Михеева в его дебютном матче в НХЛ высоко оценили эксперты и болельщики «Торонто».

Обозреватель Лэнс Хомби из газеты Toronto Sun отметил, что Михеев провел сильный матч. «Илья Михеев больше не человек-загадка, это русский на задании. Он незаметно попал в основной состав, пробившись в третье звено, но всё это время оставался в тени из-за языкового барьера», — написал Хомби, добавив, что теперь спортсмен показал, что успешно адаптируется к площадке НХЛ и изучает английский.

«После матча он фотографировался с дебютной шайбой и ждал, когда можно будет позвонить родителям и бабушке. Он надеется, что семья приедет в Торонто в ноябре. Ему нравится Торонто, но он спросил, почему здесь люди не едят больше супа. У его девушки всегда наготове домашний борщ», — заключил Хомби в своей колонке.

На старте регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Оттава Сенаторс» со счетом 5:3. Михеев набрал в этом матче два очка за шайбу и передачу.