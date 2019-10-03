Серия Гран-при ещё не началась, а болельщиков фигурного катания уже ошарашили неприятной новостью: Михаил Коляда не сможет соревноваться из-за проблем со здоровьем.

На сайте ФФККР появилось лаконичное, но не вполне понятное заявление: «Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях в связи с необходимостью пройти курс лечения». Ни о сроках, на которые выбыл фигурист, ни о серьезности проблем узнать из этого заключения невозможно. Ясность внесла тренер Валентина Чеботарева: «Это все те же проблемы, что были и в прошлом сезоне – хронический синусит. В конце октября будет операция. Только через месяц можно будет возобновить тренировки».

Таким образом, вернуться на лёд спортсмен сможет только к декабрю. Коляда пропустит оба этапа Гран-при — он должен был выступить в Канаде и Японии, но ISU уже вычеркнул его из списка участников.

То, что Михаил подошел к сезону не в оптимальной форме, стало понятно, когда он снялся с двух «челленджеров» подряд — с мемориала Ондрея Непелы и с Finlandia Trophy. Однако болельщики предполагали, что фигурист просто взял время для восстановления, чтобы быть готовым к серии Гран-при.

По словам Чеботаревой, есть шанс, что Коляда восстановится к чемпионату России — это в лучшем случае. Но, скорее всего, речь идёт о пропуске сезона. Даже если спортсмен сможет выступить в Красноярске, то, во-первых, он будет не в лучших кондициях после операции и долгого отсутствия на стартах, во-вторых, может вновь подвергнуть риску своё здоровье.

С точки зрения восстановления пропуск сезона станет для Коляды оптимальным вариантом. Ему стоило сняться ещё с прошлогоднего чемпионата России, на который он поехал буквально с больничной койки. Такой героизм, конечно, достоин уважения — Михаилу пришлось выступать на морально-волевых, а потом, не успев долечиться, ехать на чемпионаты Европы и мира. Но рассчитывать на медали в таком состоянии было сложно, да и постолимпийский сезон — не самый важный в цикле, поэтому зимне-весеннюю часть можно было посвятить лечению.

Но вопросы здоровья были оставлены на межсезонье, которого, увы не хватило. Теперь сборной России предстоит выступать без одного из лидеров, однако опасения вызывает другое — сможет ли Коляда вернуться? Прошлый сезон с самого начала пошел наперекосяк, и тот конструктор, аллегорию с которым провел фигурист, так и не был собран. В карьере наступил явный спад, который наметился еще сезоном ранее, а вновь возникшие трудности только осложнят задачу выхода на прежний уровень.

Да, в каком бы функциональном состоянии ни находился Коляда, он стабильно попадал в сборную России на главные старты и по праву считался лидером команды, но ошибки даже на тройных прыжках и дедакшены в протоколах не способствовали его успеху на международной арене.

Помимо проблем со здоровьем, Михаил попал в глубокую психологическую яму — это началось еще на Олимпиаде, когда после неудачи в командном турнире он подвергся резкой критике. Преодолеть это состояние до конца так и не удалось: владеющий и хорошей техникой, и выразительностью катания Коляда стал выглядеть гораздо менее уверенным в себе. То, что стабильно получалось на тренировках, не удавалось выполнить на стартах. Остается надеяться, что вынужденная пауза не усугубит ситуацию, а, напротив, станет возможностью для перезагрузки — чтобы восстановиться и с новыми силами начать всё сначала.