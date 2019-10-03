Российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Шанхай для участия в турнире ATP серии «Мастерс».

Фотографию с россиянином в Шанхае выложил теннисный эксперт, журналист Крейг Гэбриэл. Турнир серии ATP1000 стартует в Шанхае уже 5-го октября. Соревнования продлятся одну неделю и завершатся 13 октября.

Rolex Shanghai Masters Tournamnet Director Michael Luevano was there to welcome @DaniilMedwed back to Shanghai forthe @SH_RolexMasters . Last year he lost 2RD to Roger Federer, this tme he returns as world No.4. pic.twitter.com/k31pl4vDUY — Craig Gabriel (@crosscourt1) October 2, 2019



Действующим победителем «Мастерса» в Шанхае является сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее стало известно о том, что Даниил Медведев примет участие в выставочном теннисном турнире в Абу-Даби Mubadala World Tennis Championship перед началом следующего сезона.