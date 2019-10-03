Российские бойцы, выступающие в смешанных единоборствах, Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает портал «Известия».

Как стало известно СМИ, инцидент произошел вчера, 2 октября, в центре столицы. Емельяненко и Кокляев были приглашены на очную ставку перед боем, которую организовывал блогер Азамат Бостанов. Во время встречи между бойцами разгорелся конфликт.

В результате потасовки Кокляеву рассекли бровь. По некоторым данным, боец получил травму, когда Емельяненко бросил в него кепку.

Ранее спортсмены встречались, когда подписывали контракт на бой.

Поединок Кокляева и Емельяненко запланирован на 29 ноября. Александр Емельяненко ранее рассказывал, что ради этого боя он отказался участвовать в соревнованиях в Бахрейне.