Новый сезон в мужском фигурном катании для сборной России уже ознаменовался отсутствием Михаила Коляды. Синусит, который подкосил спортсмена ещё в прошлом году, не позволит выступить в этом сезоне — Михаилу потребуется операция и долгое восстановление.

Как сообщила Валентина Чеботарева, в лучшем случае Коляда вернется к чемпионату России, но рассчитывать на это вряд ли стоит: после операции, которая пройдет в конце октября, фигурист еще месяц не сможет даже тренироваться. Сборная России остается без лидера на этот сезон. Nevasport разбирается, кто будет претендовать на место первого номера команды.

Александр Самарин

Безусловно, первая и главная кандидатура на роль нового лидера — это Александр Самарин, тренирующийся в группе Светланы Соколовской. Спортсмен начал свой путь к большим достижениям еще в олимпийском сезоне, впервые поднявшись на подиум этапа Гран-при. В прошлом году Самарин завоевал серебро чемпионата Европы, пропустив вперед только Хавьера Фернандеса, который не мог не выиграть свой последний старт в карьере.

Самая сильная черта характера Самарина — способность бороться там, где, казалось бы, уже ничего не спасти. Фигурист не обладает той пластичностью и выразительностью, которая присуща Коляде, но всегда берёт другим — своим стремлением к победе и силой воли.

В прошлом сезоне он начал вставлять в прокаты новый для себя прыжок — четверной флип. Фигурист прекрасно понимал, на какой риск идёт, но решил придерживаться выбранного курса. Сам он объяснил это так: лишь развиваясь и делая то, чего не делают другие, можно достичь результата.

Сергей Воронов

Видеть 32-летнего спортсмена в списке претендентов в лидеры, признаем, странно, но нестареющий Воронов раз за разом подтверждает, что его не стоит списывать со счетов. В арсенале Сергея нет ни четверного лутца, ни даже сальхова — это, определенно, минус. Но при этом у него есть кое-что другое — желание выходить на лёд и бесконечно доказывать свою состоятельность.

Последний раз Воронов ездил на главные старты в далеком 2015-м году, завоевал бронзу чемпионата Европы и стал 13-м на мире. После этого чемпионат России для него будто заколдовали — три раза он не смог добраться до подиума, а в прошлом году травмировался на разминке в зале. Но ни одна из неудач не заставила Сергея остановиться: несмотря на возраст, он продолжает кататься.

И, хоть главные старты проходят мимо, Воронов два сезона подряд успешно выступает в серии Гран-при. На четырех этапах у него четыре медали — золото, серебро и две бронзы. Этот год он тоже начал успешно — получил очень высокие для себя 96 баллов за короткую программу на Кубке России и занял второе место.

Дмитрий Алиев

Как и Самарин, Дмитрий Алиев ворвался в элиту фигурного катания в сезоне-2017/18, который стал для него дебютным на взрослом уровне. Ученик Евгения Рукавицына попал в сборную России и отправился на чемпионат Европы, где сенсационно стал лучшим из нашей команды и завоевал серебро. Медаль гарантировала Дмитрию путевку в Пхенчхан, а седьмое место на Играх стало вполне приемлемым результатом для дебютанта. Стоит принять во внимание и то, что весь олимпийский сезон Алиев провел с воспалением голеностопа, но стойко терпел боль и выходил на старты.

Однако прошлый сезон пошел не по плану: фигурист буквально рассыпался, а единственное призовое место занял на Lombardia Trophy. На подиумы этапов Гран-при Алиев не попал, в финал серии не вышел: в числе шестерки лучших тогда оказался всего один россиянин — Воронов. На чемпионат Европы Дмитрий также не отобрался, став пятым на национальном турнире, затем — девятым в финале Кубка России.

В межсезонье Алиев, что называется, перезагрузился: по его словам, вернулись и мотивация, и желание кататься. Первые два старта этого сезона показывают, что Дмитрию можно верить: он уже выиграл мемориал Ондрея Непелы и стал вторым на Lombardia Trophy.

Андрей Лазукин

В прошлом сезоне Андрей Лазукин превратился в настоящего спасателя команды, заменив сначала Максима Ковтуна, затем Михаила Коляду на личном и командном чемпионатах мира. Не претендовавший на какой-то сверхрезультат, фигурист более чем достойно провел дебютные для себя соревнования такого уровня. Из бойфренда Туктамышевой он превратился в Андрея Лазукина и по праву стал кандидатом в сборную России на этот сезон.

Но этой осенью выступления у Андрея не задались: он принял участие уже в двух турнирах — Lombardia Trophy, где традиционно стартует группа Мишина, и на первом этапе Кубка СПб. «Ломбардия» стала откровенным провалом — фигурист не то что не попал на пьедестал, а остался даже за пределами десятки.

Перед стартом сезона, на открытой тренировке, Лазукин обнадежил смелым обещанием прыгать аж пять четверных — два в короткой программе и три в произвольной. При этом Андрей признал, что так и не решил проблему с тройным акселем, который слишком часто оборачивается «бабочкой». С обещанными четверными, как показали старты, пока тоже не очень — три падения с тулупов, одно с лутца и та же «бабочка».

До начала серии Гран-при еще есть немного времени, до чемпионата России и вовсе три месяца — остается надежда, что Лазукин вместе с тренерами проведет хорошую работу над ошибками.

Макар Игнатов и Владимир Самойлов

Фамилии молодых фигуристов Игнатова и Самойлова в этом списке могут удивить, но они попали сюда исключительно по спортивному принципу. Чтобы убедиться, достаточно просто посмотреть на то, как фигуристы начали нынешний сезон.

Макар Игнатов был включен в состав команды на контрольные прокаты, где показал едва ли не лучшее выступление. Затем он выиграл Nebelhorn Trophy, совершив неожиданный скачок с седьмого места на первое. После старта выяснилось, что Макар катался на обезболивающих из-за травмы. Принять во внимание стоит и то, что практически весь прошлый сезон Игнатов пропустил из-за перелома кости в стопе — нога болела до января, поэтому Макар не мог даже тренироваться в полную силу.

Владимир Самойлов раньше не отличался особыми успехами, но неплохо выступал на этапах Кубка России. И в этом сезоне ему удалось блеснуть именно на национальном старте, одержав победу после неудачной короткой программы. Три чистых квада — лутц и два сальхова в произвольной показали, что Самойлов может выступать куда лучше, чем ожидают зрители. Несмотря на то, что фигуриста уже давно преследует травма спины, еще в мае он показал владение всеми четверными. Один российский старт, конечно же, ещё ничего не доказывает, но понаблюдать за Самойловым будет как минимум интересно.