Аналитики букмекерских контор оценили шансы петербургского «Зенита» пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов после победы над «Бенфикой».

Несмотря на то, что петербужцы обыграли «Бенфику» во втором туре, эксперты отдают предпочтение немецкому «РБ Лейпцигу» и французскому «Лиону». Оба клуба с вероятностью в 69,6 процента попадут в число участников плей-офф Лиги чемпионов.

Выход «Зенита» в плей-офф оценивается в 49,5 процента, поскольку команде Сергея Семака предстоят еще две очные ставки с немецким клубом. Шансы «Бенфики» выйти из группы совсем малы — команда преодолеет барьер группового этапа с вероятностью в 11,3 процента.

Напомним, вчера петербургский «Зенит» дома обыграл «Бенфику» со счетом 3:1. В турнирной таблице «сине-бело-голубые» делят 1-2 место с «Лионом», у обоих команд по 4 очка. У «РБ Лейпцига» пока три очка, «Бенфика» не набрала ни одного, потерпев два поражения.