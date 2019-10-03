Отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал о ближайших планах своего сына на бои в UFC, а также затронул тему боя-реванша с Конором Макгрегором.

В интервью ютуб-каналу «Живи на 100%» Нурмагомедов-старший заявил, что Хабиб готов подраться с Макгрегором в Москве. «Макгрегор если хочет, Москва ждет его. Он же говорил, что у него болельщиков больше здесь, чем у нас. Мы хотим принять его в Москве, пожалуйста – мы ждем», — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

По словам отца Хабиба, до Макгрегора необходимо разобраться с Тони Фергюсоном. «28 боев провел Фергюсон, как и Хабиб, и у него серия из 12-ти побед в UFC, как и у Хабиба. Такой серии из побед, такого большого боя в истории UFC не было», — отметил Абдулманап, добавив, что подходящей ареной для боя станет «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Напомним, в своем последнем бою в UFC Хабиб снова защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье.