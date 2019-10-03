Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м Сергей Шубенков рассказал о своем восстановлении от травмы перед чемпионатом мира в Дохе.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Шубенков рассказал, что выпал из соревнований на месяц. «Лежал с красным валенком вместо колена. Круто было. После падения в Марокко сложно было представить, что придется столько восстанавливаться», — сказал спортсмен, добавив, что у его травмы было много слоев, болела то стопа, то колено.

«Начали набирать форму и выяснилось, что я просто не могу бегать барьеры. Нога не выпрямлялась», — отметил спортсмен, уточнив, что в его спине что-то сместилось и нарушилась нервная проводимость.

«Спасала меня мысль, что завершить сезон можно в любой момент. Заявил бы, что болею, и не могу остановиться, и никто даже слова плохого не скажет», — отметил Шубенков, добавив, что при таком раскладе серебро на ЧМ в Дохе — очень крутой результат.

Напомним, на своей коронной дистанции 110 м с барьерами Сергей Шубенков завоевал серебро ЧМ в Дохе, ранее он уже имел золото, серебро и бронзу на ЧМ.