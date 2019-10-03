Мужская сборная России по регби сегодня, 3 октября, проведет встречу с командой Ирландии на Кубке мира по регби в Японии. Встреча пройдет в рамках третьего тура соревнований.

Начало встречи назначено на 13:15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

В первом туре Кубка мира по регби российские спортсмены проиграли хозяевам турнира, сборной Японии со счетом 10:30. Затем россияне были разгромлены сборной Самоа со счетом 9:34. На данный момент сборная России по регби занимает последнюю строчку в таблице, имея 0 очков. Лидирует команда Японии с результатом в 9 баллов.

Следующий поединок на Кубке мира Россия проведет с Шотландией. Встреча пройдет через неделю, 9 октября. Соревнования группового этапа завершатся 13 октября, после чего будут определены участники раунда плей-офф.