Полузащитник футбольного клуба «Ленинградец», воспитанник петербургского «Зенита» Максим Астафьев заявил о том, что у него угнали автомобиль. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Астафьев лишился машины белого цвета модели Toyota RAV4, она была припаркована на Варшавской улице в Петербурге рядом с домом №59. Известно, что машина исчезла днем 2 октября.

Сообщается, что автомобиль Астафьева был застрахован. В данный момент полицейские ищут угонщика.

Напомним, за петербургский «Зенит» Максим Астафьев выступал с 2000 по 2004 годы. За это время полузащитник стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России по футболу. Также Максим Астафьев играл за такие команды, как «Луч Энергия», «Ростов», «Сибирь», «Томь», «Тосно». С 2018 года Максим Астафьев играет за «Ленинградец».