Спустя четыре года в Петербурге снова гостила Лига чемпионов. Впервые — на «Газпром-Арене». То, что это будет необычный матч, было понятно уже минут за сорок до его начала. Игроки разминались. На стадионе звучала классическая музыка. На вираже уже висел баннер: «Сияй, свети, любимый клуб». Футболисты должны были всеми органами чувств ощущать, в каком турнире они играют.

«Зенит» раскромсал «Бенфику» прессингом. С самого начала команда выполняла установку Семака: атаковать гостей при приеме мяча. Причем атаковать неистово — чуть ли не изо всех сил. Для этого как раз и подходила атмосфера домашнего матча Лиги чемпионов — именно в такие моменты особенно хочется играть сердцем, а не умом.

А еще «Зенит» подсобрал проигрыш «Локомотиву». Особенно то, как это было сделано. Безлико, серо, невзрачно. В этот вечер требовалось сыграть ровно наоборот. «Зениту» это удалось.

Правильно отреагировать на московскую пощечину — именно в этом увидел причины победы Артем Дзюба. По его словам, сила команды и проявляется, прежде всего, в том, как она выглядит в следующем матче. Это наверняка говорил команде и Семак. Об этом в свое время каждый раз после неудачи напоминал Лучано Спаллетти — тренер, повлиявший на Семака чуть ли не больше всех.

Сам Дзюба, сыгравший грандиозный матч с точки зрения выигранных единоборств, располагался в этой игре в любимой роли прошлого сезона. Это в чемпионате России соперники все это изучили. Знают, что Артем опасен в верхней трети поля чуть ли не больше, чем в штрафной. А вот в Лиге чемпионов такие маневры известны хуже.

«Зенит» вообще предстал в несколько подзабытой манере весеннего образца. Серьезным усилителем, катализатором игры того «Зенита», напомним, стали три новичка — Азмун, Барриос и Ракицкий. А также восставший из пепла Магомед Оздоев. Именно эти игроки, конечно, вместе с Дзюбой, стали главными творцами победы над «Бенфикой».

Дзюба предстал бесстрашным войном: первые двадцать минут успевал и там, и здесь. Таким обычно сопутствует удача. Наверное, поэтому 22-й номер забил на 22-й минуте в 22:22. «Это моя цифра», — скажет после матча Артем.

В центре поля неистовствовали Оздоев и Барриос, скушавшие техничных созидателей «Бенфики». Созданный благодаря этому перевес в центре поля решал для «Зенита» главную его «хронь» — развитие атак, минуя фланги. Оба первых гола пришли после отборов. В первом случае защитника запрессовал Оздоев, во втором это сделал Барриос.

Азмун, наконец, предстал тем, кем нужно: легким, нечитаемым для обороны, но при этом успевающим и разгрузить Дзюбу, и вовремя вернуться на базу. Наконец-то реализованный выход один на один с вратарем — как подарок.

Ракицкий тоже провел матч от сердца. Если украинец упражняется с дриблингом — значит, все в порядке. В первом тайме Ракицкий дважды поступил нестандартно, убрав под себя прессинговавшего португальца.

На стреме был и Семак, показавший одно из главных своих тренерских умений — легко и решительно реагировать на происходящее. Смольников не может играть? Тогда вместо него Осорио, более подходящий под верховую борьбу.

Осорио как-то неудобно справа, он жмется в центр? Тогда выпускаем Караваева и переходим на три защитника. И тут же награда за смелость — прорыв и гол только что вышедшего игрока.

При большей расторопности «Зенит» вполне мог наиграть на разгром португальцев. Вместо этого — несколько загубленных контратак. Необязательный гол от Лунева, к которому в текущем сезоне начинаем привыкать.

После двух туров «Зенит» комфортно расположился на первом месте, но победа «Лиона» над Лейпцигом» все запутала. Теперь три команды примерно в равных условиях — «Зениту» нужно делать все, чтобы не проиграть в Германии.