Третья ракетка России Андрей Рублёв выразил надежду, что сможет успешно выступить на ВТБ Кубке Кремля в Москве.

Спортсмен, накануне вылетевший с турнира в Пекине, признался, что не ставит перед собой никаких конкретных задач. «Это будет уже мой седьмой турнир, и за шесть предыдущих раз уже столько задач поставил себе. Было безумное желание выиграть, но этого не случалось, поэтому пусть всё идёт так, как идёт», — объяснил Рублёв, слова которого приводит сайт Кубка Кремля.

Рублёв выразил надежду, что сможет выиграть не только первый матч. «Если буду делать всё правильно и работать, то когда-нибудь у меня появится возможность показать хорошую игру в Москве», — сказал теннисист.

Спортсмен подчеркнул, что с Кубком Кремля связано его детство, поэтому турнир является особенным. «Я смотрел на своих любимых теннисистов там, рос и мечтал однажды сыграть. Был очень рад выиграть его хотя бы в паре», — отметил Рублёв.