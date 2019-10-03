Заслуженный тренер России по баскетболу, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин оценил перспективы петербургского «Зенита» в дебютном сезоне Евролиги. По мнению Еремина, команда Жоана Плазы не сможет пройти дальше четвертьфинала.

Специалист отметил, что, на его взгляд, по составу «Зенит» уступает двум другим российским клубам — ЦСКА и «Химкам».

«Но выстрелить «Зенит» здесь может. Они могут быть сюрпризом для многих соперников. Но я думаю, что потолком для «Зенита» будет попадание в восьмёрку сильнейших», — сказал Ерёмин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» стартует в Евролиге завтра, 4 октября. В первом матче, который пройдет на выезде, петербуржцы встретятся с «Альбой».