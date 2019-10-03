На заключительном, седьмом этапе юниорской серии Гран-при в Энье (Италия) состоится короткая программа юношей. Соревнования пройдут сегодня, 3 октября, и начнутся в 19:15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Россию представят два участника — Пётр Гуменник и Илья Яблоков. Для обоих спортсменов этот этап станет вторым в сезоне: ранее они выступили на домашних соревнованиях в Челябинске. Гуменник одержал победу, Яблоков стал третьим.

Гуменник появится на льду в третьей разминке, ему достался 14-й стартовый номер. Яблоков по итогам жеребьевки попал в четвертую группу участников, его номер — 16.