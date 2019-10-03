Сергей Семак в матче с "Уфой". Фото: fc-zenit.ru

Сергей Семак в матче с "Уфой". Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против «Бенфики».

На своей странице в «Инстаграме» тренер опубликовал фото из раздевалки. «Спасибо болельщикам за поддержку и невероятную атмосферу на стадионе. Низкий поклон команде, каждому игроку за проведённый матч», — написал Семак под фотографией.

Напомним, «Зенит» принимал «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч на «Газпром-Арене» завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:1. Единственный гол в ворота петербуржцев был забит на 85-й минуте встречи, дальним ударом отличился нападающий Рауль де Томас.

После двух туров «Зенит» имеет 4 набранных очка и занимает первое место в турнирной таблице группы G. Также 4 очка имеет французский «Лион», с которым петербуржцы играли в первом раунде.