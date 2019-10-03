Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение молодёжного состава команды от сверстников из «Бенфики» в матче Юношеской лиги УЕФА. Петербуржцы проиграли с разгромным счётом 1:7.

Медведев ответил, повлияет ли исход встречи на будущее главного тренера «молодёжки» Константина Зырянова. «Давайте не будем забегать вперед. Вопрос не только в фигуре главного тренера, но и в том, как формируется команда», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что в «Зените» есть футболисты, которые хорошо проявляют себя на поле. Также он обратил внимание на то, что некоторые игроки, которые могли принять участие в матче, остались вне заявки. «Спортивный блок клуба изучит этот вопрос. Такие счета бывают, когда у одной команды есть явное превосходство во всех компонентах игры», — подчеркнул Медведев.

Ранее Зырянов дал своё объяснение по поводу провального матча.