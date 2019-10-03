Семак: Мы в игре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов после победы над «Бенфикой». Команды встречались в матче второго тура группового этапа, игра завершилась со счётом 3:1.
«Абсолютно ничего не изменилось. Мы в игре, мы боремся. Следующие матчи покажут, насколько получится конкурировать с нашими соперниками», — сказал Семак, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».
Тренер отметил, что «Лион» в параллельном матче обыграл «Лейпциг» на выезде, поэтому пока рано говорить о раскладах. «Сегодня получилось чуть лучше у нас, потом может получиться у кого-то другого», — сказал Семак.
После двух туров «Зенит» имеет 4 набранных очка и занимает первое место в турнирной таблице группы G. Также 4 очка имеет французский «Лион», с которым петербуржцы играли в первом раунде.
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