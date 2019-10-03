Ирландский боец ММА Конор Макгрегор и его американский коллега Дастин Порье потроллили друг друга в «Твиттере».

Макгрегор обратился к подписчикам, спросив, когда пройдет бой за титул временного обладателя символического пояса BMF (англ. Baddest Motherfucker), который будет разыгран на UFC 244.

Порье напомнил Макгрегору, что с момента его последней победы в октагоне прошло более трех лет и предложил посчитать самому.

3 years 10 days since you won your last fight. Do the math champ — The Diamond (@DustinPoirier) October 2, 2019

Макгрегор иронично ответил, предложив Порье пересчитать деньги на его банковском счету.

Отметим, оба бойца являются последними соперниками россиянина Хабиба Нурмагомедова. В октябре 2018 года российский боец победил ирландца и защитил титул чемпиона UFC в легком весе в первый раз, в сентябре 2019 года он выиграл бой у Порье и провел вторую защиту титула.