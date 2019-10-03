«Зенит» отметил возвращение Лиги чемпионов в Петербург уверенной победой над «Бенфикой». Nevasport индивидуально оценивает каждого игрока сине-бело-голубых.

Андрей Лунев — 5,5

Голкиперу вновь не удалось провести матч без помарок. До поры до времени он намертво ловил дальние удары игроков «Бенфики», однако не справился c выстрелом Рауля де Томаса на 85-й минуте. Лунев коснулся мяча пальцами, а значит должен был брать этот удар.

Игорь Смольников — 6,0

Отдохнувший больше других правый защитник, пожалуй, показал лучшие проявления своей игры. Возможно, на Смольникова повлияла конкуренция со стороны Караваева, но Смольников выглядел подвижным, резким и эффективным — как в былые годы. Да, латераль ошибся в эпизоде перед своей травмой, направив на свои ворота острую атаку, однако, это, пожалуй, единственное упущение Смольникова в этой игре. Здоровья.

Бранислав Иванович — 6,0

В действиях капитана не было яркости, но это для защитника и не нужно. Надежно, уверенно, без ошибок. Один из тех, кто делает оборону «Зенита» непроходимой.

Ярослав Ракицкий — 6,5

В ряде эпизодов блеснул своей техникой, но был хорош и у своих ворот, заблокировав несколько атак «Бенфики» на последней стадии.

Дуглас Сантос — 6,0

Эффективно работал на левом краю. Был хорош в отборе и в продвижении мяча. Немного стоит поработать в точности выполнения передач, но в целом — очень качественная игра.

Вильмар Барриос — 7,0

В своей манере оказывался стоп-краном для большинства попыток продвижения мяча к воротам «Зенита». Колумбиец блистательно читает направление движение оппонента и за счет резкости и низкого центра тяжести успевает вставить свой корпус между мячом и оппонентом. А в этой игре он еще был хорош в созидании. Пас на Караваева перед вторым голом — такого Барриос в «Зените» еще не демонстрировал.

Магомед Оздоев — 7,0

Полностью исправился после неудачного матча во Франции. Здесь он предстал настоящей головной болью для игроков «Бенфики», зажимая их прессинге. На 22-й минуте именно действия Оздоева привели к тому, что Дзюба оказался один на один с вратарем «Бенфики». Оздоев был хорош и с мячом, часто удачно выбирая направления для атак.

Олег Шатов — 6,0

Сыграл интереснее, чем обычно. Пожалуй, потихоньку начинает напоминать себя образца годов 2014-2015. Такой Шатов — работоспособный полузащитник, умеющий все. Вот и с «Бенфикой» у Олега получались индивидуальные действия и удавалось работать без потерь. Заменен был скорее по тактическим соображениям.

Себастьян Дриусси — 5,5

Был, как обычно, полезен в черновой работе, но в игре с мячом провел не лучший матч. Частенько атаки «Зенита» прерывались потерями аргентинца, который пытался убедить арбитра в нарушении правил. Также от Дриусси всегда хочется больше остроты.

Артем Дзюба — 7,5

Если в матче с «Локомотивом» Дзюба каждое единоборство проигрывал, то здесь произошло все наоборот: Артем не уступал в единоборствах в принципе. Ну, и статистические отметки на табло — гол на 22-й минуте и голевой пас без касания — в случае с пропуском на гол Азмуна.

Сердар Азмун — 7,0

Иранец напомнил себя весеннего — легкого и подвижного, всегда действующего к месту. Забитый мяч ближе к концу игры — как подарок себе самому за хорошую игру. Наконец-то реализованный выход один на один. И даже два — пусть его и не засчитали из-за офсайда.

Йордан Осорио — 5,5

Вышел на неудобную позицию правого защитника, сыграв там всего пять минут до перестроения на схему в три центральных. Смотрелся неплохо, но вынужден разделить с Луневым вину за пропущенный гол. В несложной ситуации сделал пас прямо на ногу Раулю де Томасу.

Вячеслав Караваев — 6,0

Заменил Смольникова и справился со своей задачей сторожить правый фланг. Стал участником второго гола: показалось, что немного далековато отпустил мяч на входе в штрафную, но благодаря своей скорости успел сделать пас раньше, чем сыграет вратарь.

Александр Ерохин — 6,0

Вышел уже на 81-й минуте и отыграл неплохо. Спокойно и уверенно. При этом мог очень красиво забить, но удар с лету Ерохина пришелся рядом со штангой.