Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова обратилась к гадалке для того, чтобы вылечить свою сестру.

Сестра Аделины Мария страдает редким заболеванием — синдромом Тричера-Коллинза, которое вызывает грубые дефекты лицевой части черепа. Сама Сотникова неоднократно признавалась, что почти все свои гонорары тратит на попытки помочь младшей сестре.

В начале сентября Сотникова увидел объявление «специалиста в области магии» и обратилась за помощью. Женщина заявила, что болезнь Марии на самом деле является сглазом. По словам гадалки, она могла бы помочь девушке за 2 миллиона рублей. Сотникова перевела деньги, после чего мошенница скрылась.

Напомним, Аделина Сотникова не выходила на соревновательный лед с сезона-2015/16, сейчас она принимает участие в ледовых шоу. Недавно олимпийская чемпионка получила роль в новогоднем шоу Евгения Плющенко «Золушка».