Сборная России по волейболу сыграет с командой Австралии в третьем матче Кубка мира среди мужских команд. Игра состоится сегодня, 4 октября, и начнется в 8:00 по московскому времени.

Встреча будет проходить в японском городе Нагано на стадионе «Уайт Ринг Арена».

Ранее подопечные Туомаса Саммельвуо провели два матча и одержали две победы. Сначала в трёх сетах был повержен Иран, затем россияне в сложнейшем поединке обыграли Канаду. Команда Саммельвуо уступала со счётом 0:2 по сетам, но смогла переломить ход встречи и взять три партии подряд.

Впереди российских волейболистов ждут еще два матча в рамках первого раунда турнира — с Бразилией и Египтом. Затем команда отправится в Хиросиму, где сыграет с Польшей, Японией и Италией.

Напомним, ранее сборная России выступила на чемпионате Европы, где дошла лишь до четвертьфинала.