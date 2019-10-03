Российская теннисистка Дарья Касактина выбила свою соотечественницу Екатерину Александрову с турнира WTA в Пекине. В матче третьего круга Касаткина одержала победу со счётом 6:4, 6:3 и вышла в четвертьфинал соревнований.

Поединок продолжался 1 час 34 минуты, за это время Касаткина не смогла сделать ни одного эйса, но допустила девять двойных ошибок. Также спортсменка реализовала семь брейк-пойнтов из тринадцати. Александрова дважды подала навылет, четыре раза ошиблась на подаче и сделала пять брейков.

Следующей соперницей Касаткиной станет представительница Дании Каролина Возняцки, получившая 16-й номер посева. Призовой фонд соревнований в Пекине составляет 8 285 274 долларов.

Напомним, Касаткиной не удавалось дойти до четвертьфинала турниров WTA с февраля нынешнего года.