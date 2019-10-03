В Шанхае начался турнир Shanghai Trophy, на котором выступят российские фигуристы. В 14:40 начались соревнования в танцах на льду, Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

На лёд выйдут всего пять танцевальных дуэтов, Синицина и Кацалапов будут выступать под последним номером. Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата мира 2019 года в Сайтаме.

Также сегодня состоятся короткие программы в женском и парном катании, на льду появятся Евгения Медведева и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Произвольный танец будет проходить в субботу, 5 октября.

Онлайн табло соревнований доступно на официальном сайте ISU.