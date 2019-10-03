Сборная России одержала победу на чемпионате мира по спортивному бриджу, в финале обыграв команду США со счётом 175:170.

Как сообщает пресс-релиз Федерации спортивного бриджа России, команда впервые получила звание чемпионов мира. Соревнования проходили в Ухане (Китай).

Изначально в мировом первенстве могли участвовать только мужские команды. Трофей, вручаемый победителю, носит название «Бермудский кубок» — это самая престижная награда в бридже. Впоследствии на соревнованиях смогли выступать и женские команды, а также сеньорские — для участников старше 65 лет.

Россия на чемпионате мира была представлена в трёх категориях, за исключением ветеранов. Женская команда заняла девятое место и не добралась до стадии плей-офф. Микстовая сборная уверенно преодолела первый этап, а в четвертьфинале одолела Францию (250:210). По итогам первого дня полуфинала Россия уступала Румынии, но затем сравняла счет и вышла финал.