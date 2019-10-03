Совладелец автодрома «Игора Drive» в Ленинградской области Владимир Васильев прокомментировал слухи о том, что в комплексе могут в ближайшем будущем проходить гонки Гран-при России «Формулы-1».

Васильев заявил, что владельцы комплекса не вели никаких переговоров по «Формуле-1», а первой международной серией, которую примет «Игора», станет DTM. Слова специалиста приводит портал Чемпионат.com.

«Да, наша трасса омологирована как автодром первой категории, но не ради Формулы-1, а для того, чтобы подобный статус привлекал к ней внимание, подчёркивал высокий уровень инфраструктуры», — отметил Васильев, добавив, что подать документы на первую категорию предложили руководители ФИА.

Также совладелец автодрома подчеркнул, что в будущем возможно проведение на трассе ночных или суточных гонок.

Гран-при России на данный момент проводится на автодроме в Олимпийском парке в Сочи.